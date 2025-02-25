СБ ООН одобрил американскую резолюцию по Украине

Авторы резолюции выразили соболезнования в связи с трагической гибелью людей в ходе конфликта между Россией и Украиной. В тексте подчеркивается, что основная задача ООН заключается в поддержании международного мира и безопасности, а также в мирном разрешении споров. В резолюции содержится настоятельный призыв к немедленному прекращению конфликта и установлению прочного мира между двумя странами.