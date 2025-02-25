Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию по Украине, предложенную США, отклонив все внесенные поправки. За документ проголосовали десять стран, включая Россию, Китай и США, в то время как пять государств воздержались от голосования, а против не высказался никто.
Авторы резолюции выразили соболезнования в связи с трагической гибелью людей в ходе конфликта между Россией и Украиной. В тексте подчеркивается, что основная задача ООН заключается в поддержании международного мира и безопасности, а также в мирном разрешении споров. В резолюции содержится настоятельный призыв к немедленному прекращению конфликта и установлению прочного мира между двумя странами.
Документ был принят в первоначальном виде, и Совет Безопасности отклонил поправки, содержащие антироссийскую риторику. Изначально США вынесли на голосование проект резолюции, который отражает их позицию по текущей ситуации в Украине.
Ранее Соединённых Штаты, Израиль, а также Будапешт выступили против западной резолюции по Украине, в которой есть требование к Российской Федерации «вывести войска» с Украины. «За» проголосовали 93 государства. «За» проголосовали 93 государства.