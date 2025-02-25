Небензя назвал резолюцию СБ ООН по Украине отправной точкой для переговоров

Ранее во вторник Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию по украинскому урегулированию. Члены СБ ООН документом «выражают скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной»; заявляют, что главная цель ООН «заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров»; «убедительно просят» незамедлительно прекратить конфликт и «настоятельно призывают» к «установлению прочного мира между Украиной и РФ».