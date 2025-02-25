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Небензя назвал резолюцию СБ ООН по Украине отправной точкой для переговоров

ООН, 25 фев — РИА Новости. Резолюция Совбеза ООН по Украине — отправная точка для дальнейших усилий по мирному урегулированию украинского кризиса, заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.

Источник: © РИА Новости

«Видим принятый текст лишь как отправную точку для дальнейших усилий по мирному урегулированию украинского кризиса», — сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.

«Принятый сейчас текст не идеален, но это, по сути, первая попытка принять конструктивный и ориентированный в будущее продукт Совета, говорящий о пути к миру, а не раздувающий конфликт», — добавил он.

Ранее во вторник Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию по украинскому урегулированию. Члены СБ ООН документом «выражают скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной»; заявляют, что главная цель ООН «заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров»; «убедительно просят» незамедлительно прекратить конфликт и «настоятельно призывают» к «установлению прочного мира между Украиной и РФ».

При этом в Генассамблее ООН аналогичный американский документ был утвержден с антироссийскими поправками, исказившими исходный нейтральный окрас резолюции. Небензя назвал принятую ГА резолюцию «антироссийской бумажкой».

Резолюции Совбеза ООН, в отличие от резолюций Генассамблеи, обладают юридически обязывающей силой.

ООН