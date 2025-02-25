TNI: переговоры Путина и Трампа станут поворотным моментом

Переговоры российского лидера Владимира Путина и президента Соединённых Штатов Дональда Трампа будут являться поворотным моментом в отношениях РФ и США, пишет The National Interest.
«Исход переговоров Трампа с Путиным остаётся неопределённым, но каким бы ни был результат, эти переговоры знаменуют собой исторический сдвиг в отношениях США и России и будущем европейской безопасности», — говорится в публикации.
В материале американского издания также сказано, что американский лидер Дональд Трамп рассматривает конфликт на Украине в качестве «трагедии без явных героев».
Кроме того, подчёркивается, что европейским государствам в вопросе урегулирования кризиса Трамп отводит роль «второстепенного игрока».
Ранее Трамп заявил, что ведет с Путиным серьезные обсуждения о мире на Украине.