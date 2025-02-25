Цели спецоперации на Украине ещё не достигнуты — МИД РФ

«Украина не приведена в состояние, когда она не будет представлять угрозу для России. Поэтому говорить о том, что сейчас задача специальной военной операции выполнена, явно преждевременно», — подчеркнул Мирошник.
Кроме того, отметил посол, российские территории не являются предметом переговоров. Москва не будет обсуждать это с кем бы то ни было, коротко добавил он.
О целях СВО недавно напомнила и спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она заявила, что Россия в рамках операции должна искоренить неонацизм и создать условия, обеспечивающие прочный и справедливый мир.