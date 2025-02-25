Путин: США и РФ могли бы договориться сократить оборонные расходы на 50%

Путин также упомянул, что предложение о сокращении оборонных бюджетов, вероятно, основано на анализе одного из британских исследовательских центров. Он отметил, что в этом исследовании были учтены расходы по паритету покупательной способности, и указал, что в прошлом году оборонные расходы США составили около 968 миллиардов долларов. По его словам, если сложить российские и китайские военные бюджеты, то они могут сопоставляться с американскими.