Путин: США и РФ могли бы договориться сократить оборонные расходы на 50%

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и США могли бы обсудить возможность сокращения своих оборонных расходов на 50%, при этом Китайская Народная Республика могла бы присоединиться к этому соглашению.
В интервью журналисту Павлу Зарубину он отметил, что не может предсказать, как на это отреагирует Китай, поскольку у американской стороны были различные подходы к вопросам стратегических вооружений. Путин подчеркнул, что Россия открыта для переговоров с Соединенными Штатами и считает идею сокращения расходов разумной.
Путин также упомянул, что предложение о сокращении оборонных бюджетов, вероятно, основано на анализе одного из британских исследовательских центров. Он отметил, что в этом исследовании были учтены расходы по паритету покупательной способности, и указал, что в прошлом году оборонные расходы США составили около 968 миллиардов долларов. По его словам, если сложить российские и китайские военные бюджеты, то они могут сопоставляться с американскими.
Президент добавил, что необходимо внимательно изучить данные британского центра, чтобы оценить их корректность. Он выразил интерес к тому, как эти расчеты могут соотноситься с реальными расходами России и Китая, и подчеркнул важность анализа для дальнейших переговоров по сокращению военных бюджетов.