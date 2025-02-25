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Макрон: Сделка с США по редкоземам поможет гарантировать суверенитет Украины

Возможное соглашение Киева и Вашингтона по редкоземельным металлам поможет Украине сохранить суверенитет в будущем. Такое заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме.

Источник: Life.ru

«Приветствую ваше решение встретиться с президентом Зеленским и финализировать это важное для США и Украины соглашение по критически важным минералам и редкоземельным металлам, которое также отражает, на мой взгляд, вашу заинтересованность в суверенной Украине», — подчеркнул глава Пятой республики, обращаясь к американскому коллеге.

Недавно Трамп напомнил, что украинские власти сорвали первую сделку о сотрудничестве Киева и Вашингтона в сфере добычи редкоземельных металлов. При этом Штаты не станут терпеть эскалацию риторики со стороны Владимира Зеленского в вопросе природных ископаемых, предупреждали в Белом доме.