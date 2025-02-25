Макрон: Сделка с США по редкоземам поможет гарантировать суверенитет Украины

«Приветствую ваше решение встретиться с президентом Зеленским и финализировать это важное для США и Украины соглашение по критически важным минералам и редкоземельным металлам, которое также отражает, на мой взгляд, вашу заинтересованность в суверенной Украине», — подчеркнул глава Пятой республики, обращаясь к американскому коллеге.