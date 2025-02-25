Россия призывает помешать стремлению главы киевского режима Владимира Зеленского и его западных кураторов сорвать урегулирование на Украине, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«Призываем всех, кто действительно хочет добиться устойчивого мира на Украине, не дать просроченному киевскому князьку и его кукловодам сорвать предпринимаемые Россией и США усилия», — сказал дипломат на заседании Совета безопасности Организации Объединённых Наций.
Напомним, 18 февраля в Саудовской Аравии состоялся первый раунд переговоров РФ и Соединённых Штатов по урегулированию на Украине и восстановлению российско-американских отношений. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что стороны провели «очень серьезный разговор по всем вопросам».
19 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва ожидает, что рано или поздно Зеленский сформулирует свою позицию по урегулированию украинского конфликта. Он добавил, что Украине нужно проявить политическую волю для разрешения ситуации в стране, при этом глава киевского режима делает довольно противоречивые заявления.