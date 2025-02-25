19 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва ожидает, что рано или поздно Зеленский сформулирует свою позицию по урегулированию украинского конфликта. Он добавил, что Украине нужно проявить политическую волю для разрешения ситуации в стране, при этом глава киевского режима делает довольно противоречивые заявления.