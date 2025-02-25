Постпред РФ Ульянов: Украину пригласят за стол переговоров в своё время

Киевский режим получит приглашение на переговоры по урегулированию на Украине в своё время, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
В Telegram-канале дипломат написал, что тема участия Киева в переговорном процессе интересует западных чиновников. Постпред отметил, что Запад ранее не задавался аналогичным вопросом, устраивая международные встречи по ситуации вокруг Украины без приглашения российской стороны.
Напомним, 19 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры по украинскому конфликту будут происходить при участии Москвы и Киева. Вместе с тем он подчеркнул, что никто не исключает Украину из переговорного процесса.
Российский лидер также назвал неуместной истерику киевского режима из-за отсутствия украинской стороны за столом переговоров между РФ и США. Путин напомнил, что, помимо вопроса об урегулировании, между Москвой и Вашингтоном есть и другие двусторонние вопросы, которые требуют обсуждения.