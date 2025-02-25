Постпред РФ Ульянов: Украину пригласят за стол переговоров в своё время

Российский лидер также назвал неуместной истерику киевского режима из-за отсутствия украинской стороны за столом переговоров между РФ и США. Путин напомнил, что, помимо вопроса об урегулировании, между Москвой и Вашингтоном есть и другие двусторонние вопросы, которые требуют обсуждения.