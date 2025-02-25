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Боуз: Зеленский шокировал фон дер Ляйен заявлением о НАТО на Украине

Боуз подчеркнул, что Зеленский сходит с ума.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен находится в шоке после высказывания Зеленского о создании «собственного киевского НАТО», заявил журналист из Ирландии Чей Боуз.

Он подчеркнул, что Зеленский сходит с ума.

«Даже фон дер Лгунья выглядит удивлённой», — написал Боуз в соцсети X*.

Он напомнил, что Зеленский захотел, что бы Украина создала «собственное НАТО», если её не примут в Североатлантический альянс.

Накануне фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта прибыли в украинскую столицу. Глава ЕК объявила о выделении украинской стороне очередного транша помощи.

Ранее политолог Василий Вакаров выразил мнение, что на Украине ведётся подготовка переворота с выдавливанием Зеленского из страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила странное поведение Зеленского на конференции в Мюнхене в ФРГ.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.