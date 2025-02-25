Небензя призвал помешать «киевскому князьку и его кукловодам» сорвать мирные усилия России и США

Впрочем, подчеркнул дипломат, расслабляться ещё рано. «Киевский князёк и его кукловоды» всё ещё пытаются сорвать предпринимаемые Россией и США усилия. Им нужно помешать, призвал международное сообщество постпред.
«Не будем обольщаться. Партия войны в лице киевского режима и его европейских спонсоров отнюдь не сдалась. И сегодняшняя попытка испортить и извратить американский текст это со всей очевидностью показывает», — заявил дипломат.
Напомним, что Совбез ООН ранее принял нейтральную резолюцию по Украине, представленную американцами. Проект документа поддержали десять стран, в том числе Россия, США и Китай. Пять держав воздержались, а против не выступил никто.