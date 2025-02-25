Рогов: резолюция ГА ООН по Украине нацелена на разжигание конфликта

Принятая Генеральной Ассамблеей ООН резолюция, осуждающая действия России на Украине, была охарактеризована как позорный документ, направленный на эскалацию конфликта. Об этом заявил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.
Он отметил, что такие резолюции противоречат основным принципам, на которых была основана организация.
«Вместо поиска путей мира, принятая резолюция нацелена на разжигание и дальнейшее провоцирование военного конфликта на постукраинском пространстве», — цитирует Рогова РИА Новости.
Рогов также обратил внимание на то, что голосование США по данной резолюции стало знаковым. Впервые за долгое время американская сторона не поддержала украинский проект, предложив вместо этого более нейтральный вариант, который не содержит привычной антироссийской риторики.
Ранее сообщалось, что Соединённых Штаты выступили против западной резолюции по Украине. В число проголосовавших «против» также вошли РФ, Израиль, Венгрия, Белоруссия, Северная Корея, Судан, Мали, Никарагуа и Судан.