Депутат городской думы Хабаровска задержан по подозрению в мошенничестве

«Обстоятельства и характер предъявленного обвинения Сергею Тижину органами дознания не комментируется. Это неприятное известие для нас стало неожиданностью, так как уровень образования, активность депутата на избирательном округе позволяли ему успешно решать задачи в работе комитета по городскому хозяйству. Характеризовался депутат положительно. Могу прокомментировать, что в соответствии с законом об общих принципах организации местного самоуправления досрочные полномочия депутата могут быть прекращены, если в отношении его вступит в законную силу обвинительный приговор суда. Отставка так же может иметь место, но по собственному желанию депутата. Временное отсутствие одного депутата в работе представительного органа не повлияет на плановую работу Городской Думы», — приводятся слова Андрея Белоглазова в официальном Телеграм-канале ведомства.