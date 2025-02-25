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Депутат городской думы Хабаровска задержан по подозрению в мошенничестве

Сотрудники правоохранительных органов задержали депутата Хабаровской городской думы Сергея Тижина.

Источник: РИА "Новости"

По предварительным данным, его обвиняют в мошенничестве.

Ситуацию прокомментировал председатель Хабаровской городской Думы Андрей Белоглазов.

«Обстоятельства и характер предъявленного обвинения Сергею Тижину органами дознания не комментируется. Это неприятное известие для нас стало неожиданностью, так как уровень образования, активность депутата на избирательном округе позволяли ему успешно решать задачи в работе комитета по городскому хозяйству. Характеризовался депутат положительно. Могу прокомментировать, что в соответствии с законом об общих принципах организации местного самоуправления досрочные полномочия депутата могут быть прекращены, если в отношении его вступит в законную силу обвинительный приговор суда. Отставка так же может иметь место, но по собственному желанию депутата. Временное отсутствие одного депутата в работе представительного органа не повлияет на плановую работу Городской Думы», — приводятся слова Андрея Белоглазова в официальном Телеграм-канале ведомства.