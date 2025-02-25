Макрон заявил о готовности около 30 стран предоставить гарантии безопасности Украине

По его словам, европейские страны «готовы разделить бремя» обеспечения безопасности Украины. «Я говорил с 30 европейскими лидерами и союзниками, и многие из них готовы стать частью такой сделки, гарантий безопасности в том или ином виде», — заявил Макрон. При этом он утверждал, что все они хотят «получить сигнал солидарности от США» на случай якобы возможного нарушения Россией договоренностей.