Макрон заявил о готовности около 30 стран предоставить гарантии безопасности Украине

По его словам, европейские страны «готовы разделить бремя» обеспечения безопасности Украины. «Я говорил с 30 европейскими лидерами и союзниками, и многие из них готовы стать частью такой сделки, гарантий безопасности в том или ином виде», — заявил Макрон. При этом он утверждал, что все они хотят «получить сигнал солидарности от США» на случай якобы возможного нарушения Россией договоренностей.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что не видит проблемы в отправке европейских военных на Украину в качестве миротворцев.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер может 27 февраля предоставить Трампу черновой вариант плана размещения британских и французских миротворцев на Украине. Отмечается, что Лондон и Париж хотели бы получить огневую поддержку от Вашингтона, если их миротворцы окажутся в опасности. В рамках плана Париж и Лондон хотят задействовать сухопутные силы, а также авиацию и флот.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, отвечая на вопрос ТАСС, заявил, что Россия отрицательно относится к идее размещения европейских миротворцев на Украине. По его словам, это шаг в сторону эскалации.