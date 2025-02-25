Рогов обвинил ООН в принятии «позорной» резолюции по Украине

«На площадках ООН продолжают плодить позорные резолюции, которые не отвечают изначальным принципам создания организации. Вместо поиска путей мира, принятая резолюция нацелена на разжигание и дальнейшее провоцирование военного конфликта на постукраинском пространстве», — сказал Рогов в интервью РИА «Новости».