Рогов обвинил ООН в принятии «позорной» резолюции по Украине

«На площадках ООН продолжают плодить позорные резолюции, которые не отвечают изначальным принципам создания организации. Вместо поиска путей мира, принятая резолюция нацелена на разжигание и дальнейшее провоцирование военного конфликта на постукраинском пространстве», — сказал Рогов в интервью РИА «Новости».
Особое внимание он обратил на позицию Соединённых Штатов, которые не поддержали предложенный Украиной проект, представив собственный вариант. По словам Рогова, изначальная версия резолюции США оказалась более сдержанной и не содержала традиционной антироссийской риторики.
Напомним, ГА ООН 24 февраля одобрила резолюцию, осуждающую действия России на Украине. В поддержку резолюции высказались 93 государства, 18 стран проголосовали против, а 65 — воздержались. США оказались в числе противников.