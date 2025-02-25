Захарова указала на двойственность Парижа и Лондона при голосовании в ООН

Она отметила, что США сначала внесли свой документ на рассмотрение Генассамблеи ООН. Резолюция по украинскому конфликту содержала универсальный призыв к миру, и в ней не было русофобии. Страны ЕС, включая Британию и Францию, решили внести в документ свои правки. В итоге резолюция всё же была принята, однако США воздержались от голосования.
Позже американская сторона внесла этот же проект в Совет Безопасности ООН. Члены СБ согласовали документ без поправок. Захарова напомнила, что Франция и Британия имеют в Совбезе право вето и могли бы заблокировать принятие резолюции, но не сделали этого.
«Внимание, вопрос: когда Франция и Британия были искренними? Когда коверкали американский проект резолюции ГА ООН или когда тот же самый американский проект одобрили без поправок?» — задалась вопросом официальный представитель МИД РФ в своём Telegram-канале.
Кроме того, Захарова подчеркнула, что принятая в СБ ООН резолюция без осуждения России задаёт правильные рамки и имеет приоритет над резолюцией ГА ООН с точки зрения статуса. На Генассамблее также была принята ещё одна резолюция — внесённая Украиной и содержащая призывы против России. Захарова указала на то, что США впервые не поддержали подобный документ.
Ранее стало известно, что республиканцы внесли в Конгресс США проект закона о полном выходе Соединенных Штатов из состава ООН, предполагающий, помимо прекращения финансирования ООН и ее агентств, запрет на участие в миротворческих миссиях.