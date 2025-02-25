Захарова указала на двойственность Парижа и Лондона при голосовании в ООН

Она отметила, что США сначала внесли свой документ на рассмотрение Генассамблеи ООН. Резолюция по украинскому конфликту содержала универсальный призыв к миру, и в ней не было русофобии. Страны ЕС, включая Британию и Францию, решили внести в документ свои правки. В итоге резолюция всё же была принята, однако США воздержались от голосования.