Путин: США и Россия могут вместе производить алюминий в Красноярском крае

Владимир Путин заявил, что Россия и США могли бы подумать о совместном производстве алюминия. В качестве площадки президент предложил Красноярский край, в котором можно вырабатывать дешевую энергию.
Это будет «капиталоемкий проект», потребовавший, по оценкам, инвестиции порядка 15 млрд долларов.
Глава государства подчеркнул, что производство алюминия — очень энергозатратный процесс. Поэтому развивать его нужно в регионах с дешевой электрогенерацией. А планы разместить дополнительное производство в Красноярском крае разрабатывались еще во времена СССР.
Добавил, что в Красноярске работает КрАЗ. Он потребляет примерно 70% производимой Красноярской ГЭС электроэнергии.
Ранее металлурги выразили опасения из-за нового пакета санкций Евросоюза. Санкции осложняют продажу алюминия.