Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: США и Россия могут вместе производить алюминий в Красноярском крае

Президент предложил США подумать над совместным производством алюминия в Красноярском крае, где весьма дешевая электроэнергия.

Источник: РИА "Новости"

Владимир Путин заявил, что Россия и США могли бы подумать о совместном производстве алюминия. В качестве площадки президент предложил Красноярский край, в котором можно вырабатывать дешевую энергию.

Это будет «капиталоемкий проект», потребовавший, по оценкам, инвестиции порядка 15 млрд долларов.

Глава государства подчеркнул, что производство алюминия — очень энергозатратный процесс. Поэтому развивать его нужно в регионах с дешевой электрогенерацией. А планы разместить дополнительное производство в Красноярском крае разрабатывались еще во времена СССР.

Добавил, что в Красноярске работает КрАЗ. Он потребляет примерно 70% производимой Красноярской ГЭС электроэнергии.

Ранее металлурги выразили опасения из-за нового пакета санкций Евросоюза. Санкции осложняют продажу алюминия.

Путин Владимир