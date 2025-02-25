Захарова усомнилась в искренности Франции и Британии при голосовании в ООН

«Обе резолюции в ГА ООН были приняты наименьшим числом голосов за время проведения чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи — всего 93 [голоса] за, это само по себе более чем показательно, — написала Захарова в Telegram-канале. — Напомню, что Франция и Британия в Совбезе обладают правом вето и могли ее не пропустить. Но они этого не сделали. Внимание, вопрос: когда Франция и Британии были искренними? Когда коверкали американский проект резолюции ГА ООН или когда тот же самый американский проект одобрили без поправок?».