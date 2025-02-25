Захарова усомнилась в искренности Франции и Британии при голосовании в ООН

В Генеральной Ассамблее ООН 24 февраля прошло голосование по двум резолюциям, касающимся украинского кризиса. Одна из них была подготовлена киевскими властями совместно с несколькими европейскими странами и составлена в антироссийском ключе, вторая резолюция была предложена США и написана с использованием нейтральных формулировок. В итоге оба документа были приняты, однако европейские страны через голосование внесли в американский документ антироссийские формулировки, после изменений США воздержались от голосования по своей резолюции.
«Обе резолюции в ГА ООН были приняты наименьшим числом голосов за время проведения чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи — всего 93 [голоса] за, это само по себе более чем показательно, — написала Захарова в Telegram-канале. — Напомню, что Франция и Британия в Совбезе обладают правом вето и могли ее не пропустить. Но они этого не сделали. Внимание, вопрос: когда Франция и Британии были искренними? Когда коверкали американский проект резолюции ГА ООН или когда тот же самый американский проект одобрили без поправок?».
Совет Безопасности ООН также проголосовал за американскую резолюцию по конфликту на Украине. Документ был принят в изначальном виде, СБ отклонил как антироссийские поправки европейских стран, так и изменения, предложенные Россией, направленные на уточнение оценки украинского кризиса. США воздержались от голосования по всем поправкам.
По словам Захаровой, резолюция СБ ООН без осуждения РФ имеет преимущественное значение перед резолюцией ГА ООН, задает правильные рамки, призывая к миру.