Мэрия Перми ищет в отдел развития туризма консультанта без опыта работы

Как свидетельствует объявление на сервисе по поиску работы HH.ru, опыт работы для соискателей по указанной вакансии не требуется. Уровень дохода не указан.
В пермской мэрии пояснили «Ъ-Прикамье», что квалификационные требования к должности консультанта не устанавливаются к стажу работы при наличии высшего образования.
Согласно объявлению, в обязанности консультанта входит взаимодействие с исполнительными органами власти Прикамья, предпринимателями и общественными организациями, а также информационное сопровождение мероприятий в сфере туризма. Кроме этого, сотрудник обязан участвовать в разработке тематических проектов, формировать предложения по техзаданиям для закупок. В требованиях указано, что при наличии среднего профессионального образования вместо высшего, стаж муниципальной службы или работы по специальности должен быть не менее трех лет.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в администрации Перми полностью поменяется состав отдела туризма. Начальник отдела Юлия Анохина и еще двое сотрудников покинули свои должности. По словам госпожи Анохиной, все ушли по собственному желанию. По данным источника «Ъ-Прикамье» в мэрии, работа отдела по туризму пройдет полную перезагрузку, у него появятся новые задачи и расширится функционал.
Отдел по развитию туризма в структуре городского департамента экономики и промышленной политики появился в декабре 2020 года. Его сотрудники отвечают за взаимодействие с представителями власти и бизнеса по вопросам туризма, а также участвуют в реализации федеральных и региональных проектов.