Мэрия Перми ищет в отдел развития туризма консультанта без опыта работы

Согласно объявлению, в обязанности консультанта входит взаимодействие с исполнительными органами власти Прикамья, предпринимателями и общественными организациями, а также информационное сопровождение мероприятий в сфере туризма. Кроме этого, сотрудник обязан участвовать в разработке тематических проектов, формировать предложения по техзаданиям для закупок. В требованиях указано, что при наличии среднего профессионального образования вместо высшего, стаж муниципальной службы или работы по специальности должен быть не менее трех лет.