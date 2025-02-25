Захарова обвинила Францию и Британию в двойных стандартах при голосовании в ООН

Совет Безопасности ООН также рассмотрел американскую резолюцию по конфликту на Украине. Документ был принят в изначальной редакции, при этом СБ отклонил как антироссийские поправки европейских стран, так и предложения России, направленные на уточнение оценки украинского кризиса. США воздержались от голосования по всем поправкам. Резолюция призывает к скорейшему прекращению боевых действий и установлению прочного мира, однако не упоминает «агрессию России» или территориальную целостность Украины.