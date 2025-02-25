Свердловский губернатор открыл в Белоруссии ключевой центр уральского предприятия

Губернатор Евгений Куйвашев и заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич открыли инжиниринговый центр на базе «Швабе-Минск» — дочернего предприятия Уральского оптико-механического завода. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
Центр обеспечит полный цикл производства продукции из композитных материалов для нужд ряда отраслей, в том числе оптического приборостроения, радиосвязи, космоса и малой авиации. В марте центр выпустит первую партию новых деталей, которые смогут использовать российские и белорусские промышленники.
Визит Евгения Куйвашева во главе свердловской делегации в Белоруссии начался со вчерашнего дня. Глава региона встретился с президентом союзной республики Александром Лукашенко. В рамках этой встречи стороны обсудили развитие сотрудничества по ряду направлений, включая авиастроение и строительство инфраструктурных объектов. В частности, лидер Белоруссии предложил губернатору помощь местных специалистов в строительстве метро в Екатеринбурге.
Также свердловский губернатор встретился с премьер-министром союзной республики Романом Головченко. Евгений Куйвашев выразил заинтересованность в партнерстве по созданию производства препаратов крови на Урале и расширении поставок медтехники УОМЗ в Белоруссию.
«Министерство здравоохранения области заинтересовано в партнёрстве по организации в Свердловской области производства препаратов крови, включая компоненты для лечения редких заболеваний. Для наших медиков очень важен опыт белорусских коллег по созданию в городе Ганцевичи современного предприятия по переработке плазмы крови. Готовы продолжить консультации по вопросам условий передачи технологий производства», — сказал Евгений Куйвашев.
Кроме того, свердловский губернатор и белорусский премьер обсудили развитие сотрудничества в научно-образовательной сфере. Евгений Куйвашев посчитал интересным обмен опытом в подготовке кадров для промышленных предприятий. Также главу региона заинтересовали наработки республики в подготовке специалистов для агропромышленного комплекса.