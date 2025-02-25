Свердловский губернатор открыл в Белоруссии ключевой центр уральского предприятия

Визит Евгения Куйвашева во главе свердловской делегации в Белоруссии начался со вчерашнего дня. Глава региона встретился с президентом союзной республики Александром Лукашенко. В рамках этой встречи стороны обсудили развитие сотрудничества по ряду направлений, включая авиастроение и строительство инфраструктурных объектов. В частности, лидер Белоруссии предложил губернатору помощь местных специалистов в строительстве метро в Екатеринбурге.