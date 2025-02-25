Вице-губернатор Хабаровского края получил медаль «За храбрость»

На заседании президиума правительства Хабаровского края губернатор Дмитрий Демешин вручил вице-губернатору Артёму Мельникову медаль «За храбрость» II степени, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Награда присвоена указом президента России за мужество и героизм, проявленные во время специальной военной операции.
Артём Мельников с 2022 по 2024 год защищал Родину, был награждён Орденом Мужества, медалями «Воин-доброволец» и «Участнику специальной военной операции».
«Президент 10 февраля 2025 года издал Указ по подвигу, который Артём Вячеславович совершил ещё на линии боевого соприкосновения. Награда нашла героя», — подчеркнул глава региона.
«Служу России!» — ответил Мельников.
Медаль «За храбрость» учреждена в 2023 году и вручается за мужество, проявленное при защите Отечества и государственных интересов.