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Вице-губернатор Хабаровского края получил медаль «За храбрость»

Президент отметил подвиг Артема Мельникова на линии боевого соприкосновения.

Источник: Правительство Хабаровского края

На заседании президиума правительства Хабаровского края губернатор Дмитрий Демешин вручил вице-губернатору Артёму Мельникову медаль «За храбрость» II степени, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Награда присвоена указом президента России за мужество и героизм, проявленные во время специальной военной операции.

Артём Мельников с 2022 по 2024 год защищал Родину, был награждён Орденом Мужества, медалями «Воин-доброволец» и «Участнику специальной военной операции».

«Президент 10 февраля 2025 года издал Указ по подвигу, который Артём Вячеславович совершил ещё на линии боевого соприкосновения. Награда нашла героя», — подчеркнул глава региона.

«Служу России!» — ответил Мельников.

Медаль «За храбрость» учреждена в 2023 году и вручается за мужество, проявленное при защите Отечества и государственных интересов.