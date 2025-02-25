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Лукашенко освободил от должности первого зампредседателя Белстата Кухаревич

Лукашенко подписал указ об освобождении от должности первого зампредседателя Белстата.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 февраля 2025 года освободил от должности первого зампредседателя Белстата Елену Кухаревич. Об этом информирует пресс-служба президента.

В сообщении сказано, что Елена Кухаревич освобождена от должности первого заместителя Председателя Национального статистического комитета. Причина — выход на пенсию. Главой государства в понедельник был подписан соответствующий указ № 76.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к народу Эстонии, сказав про искусственные барьеры.

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