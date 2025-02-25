Глава МИД Беларуси призвал провести глобальную перезагрузку прав человека

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, выступая 24 февраля 2025 года в Женеве на 58-й сессии Совета ООН по правам человека, призвал провести глобальную перезагрузку в сфере прав человека, пишет БелТА.
Глава МИД акцентировал внимание на том, что Беларусь призывает провести глобальную перезагрузку в сфере прав человека, чтобы минимизировать конфликтный потенциал правозащитной тематики, где будут учитываться многообразие политических систем, путей развития, культурных традиций, где будет установлен четкий запрет на всякую иерархию в правах человека, а также двойные стандарты.
Рыженков заявил, что белорусская сторона готова поддерживать руководство ООН в инициативах, которые направлены на устойчивость, справедливость в международных отношениях.
— Но, если отдельные страны не прекратят манипулировать правозащитной тематикой, мы ничего не решим, — подчеркнул министр иностранных дел Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к народу Эстонии, сказав про искусственные барьеры.
Кроме того, глава государства освободил от должности первого зампредседателя Белстата Кухаревич.
Тем временем эпидемиолог сказал о статистике заболеваемости гриппом в Беларуси в феврале 2025.