Глава МИД Беларуси призвал провести глобальную перезагрузку прав человека

Глава МИД акцентировал внимание на том, что Беларусь призывает провести глобальную перезагрузку в сфере прав человека, чтобы минимизировать конфликтный потенциал правозащитной тематики, где будут учитываться многообразие политических систем, путей развития, культурных традиций, где будет установлен четкий запрет на всякую иерархию в правах человека, а также двойные стандарты.