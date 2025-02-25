Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Беларуси призвал провести глобальную перезагрузку прав человека

Глава МИД Рыженков: Беларусь призывает провести глобальную перезагрузку в сфере прав человека.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, выступая 24 февраля 2025 года в Женеве на 58-й сессии Совета ООН по правам человека, призвал провести глобальную перезагрузку в сфере прав человека, пишет БелТА.

Глава МИД акцентировал внимание на том, что Беларусь призывает провести глобальную перезагрузку в сфере прав человека, чтобы минимизировать конфликтный потенциал правозащитной тематики, где будут учитываться многообразие политических систем, путей развития, культурных традиций, где будет установлен четкий запрет на всякую иерархию в правах человека, а также двойные стандарты.

Рыженков заявил, что белорусская сторона готова поддерживать руководство ООН в инициативах, которые направлены на устойчивость, справедливость в международных отношениях.

— Но, если отдельные страны не прекратят манипулировать правозащитной тематикой, мы ничего не решим, — подчеркнул министр иностранных дел Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к народу Эстонии, сказав про искусственные барьеры.

Кроме того, глава государства освободил от должности первого зампредседателя Белстата Кухаревич.

Тем временем эпидемиолог сказал о статистике заболеваемости гриппом в Беларуси в феврале 2025.