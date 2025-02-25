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Лукашенко: Беларусь стремится укреплять отношения с Кувейтом

По словам президента, схожие цели и принципы развития поспособствуют укреплению отношений между Минском и Эль-Кувейтом.

Источник: AP 2024

МИНСК, 25 фев — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил Эмира Кувейта шейха Мишааля аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха и наследного принца этой страны шейха Сабаха Халида аль-Хамада ас-Сабаха с Национальным днем, сообщила пресс-служба главы государства.

По словам Лукашенко, благодаря усилиям Эмира Кувейт успешно занимается реализацией стратегического плана под названием «Видение Кувейта 2035». Данный план направлен на постепенную модернизацию как экономики, так и социальной сферы этой страны.

Президент также убежден, что схожие цели и принципы развития, а также общее стремление расширять сотрудничества в различных отраслях поспособствуют укреплению отношений между Минском и Эль-Кувейтом.

В поздравлении наследному принцу глава государства подтвердил стремление белорусской стороны укреплять дружественные отношения с Кувейтом.

Он также признался, что с удовольствием вспоминает разговор с принцем, который состоялся во время саммита мировых лидеров на климатической конференции в Баку в ноябре прошлого года.

«Наша личная встреча продемонстрировала взаимную заинтересованность в расширении двустороннего сотрудничества и придала дополнительный импульс активизации межгосударственных контактов», — сказал Лукашенко.

Национальный госпраздник

Национальный день Кувейта празднуется в стране в честь создания независимого от британского протектората государства Кувейт и коронации эмира Кувейта Абдаллы ас-Салема ас-Сабаха.

С 25 февраля 1961 года национальный день Кувейта стал одной из главных праздничных дат в стране.

Праздник отмечается очень широко и шумно: проводятся митинги, народные гуляния, шоу фейерверков.

Лукашенко Александр
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