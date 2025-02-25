Лукашенко: Беларусь стремится укреплять отношения с Кувейтом

МИНСК, 25 фев — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил Эмира Кувейта шейха Мишааля аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха и наследного принца этой страны шейха Сабаха Халида аль-Хамада ас-Сабаха с Национальным днем, сообщила пресс-служба главы государства.
По словам Лукашенко, благодаря усилиям Эмира Кувейт успешно занимается реализацией стратегического плана под названием «Видение Кувейта 2035». Данный план направлен на постепенную модернизацию как экономики, так и социальной сферы этой страны.
Президент также убежден, что схожие цели и принципы развития, а также общее стремление расширять сотрудничества в различных отраслях поспособствуют укреплению отношений между Минском и Эль-Кувейтом.
В поздравлении наследному принцу глава государства подтвердил стремление белорусской стороны укреплять дружественные отношения с Кувейтом.
Он также признался, что с удовольствием вспоминает разговор с принцем, который состоялся во время саммита мировых лидеров на климатической конференции в Баку в ноябре прошлого года.
«Наша личная встреча продемонстрировала взаимную заинтересованность в расширении двустороннего сотрудничества и придала дополнительный импульс активизации межгосударственных контактов», — сказал Лукашенко.
Национальный госпраздник
Национальный день Кувейта празднуется в стране в честь создания независимого от британского протектората государства Кувейт и коронации эмира Кувейта Абдаллы ас-Салема ас-Сабаха.
С 25 февраля 1961 года национальный день Кувейта стал одной из главных праздничных дат в стране.
Праздник отмечается очень широко и шумно: проводятся митинги, народные гуляния, шоу фейерверков.