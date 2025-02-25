Самарский электромеханический завод попал под санкции Евросоюза

Евросоюз опубликовал данные о введении 16-го пакета антироссийских санкций. В числе внесенных в список объектов попал Самарский электромеханический завод.
Согласно данным, опубликованным на официальном портале Совета Европейского Союза, в список внесли предприятия, затрагивающие жизненно важные секторы российской экономики. АО «СЭЗ» является крупным производителем радиотехнической и электротехнической продукции.
Напомним, кроме того, ЕС принял решение отключить от системы SWIFT 13 российских банков, играющих важную роль в российский финансовой системе.