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Самарский электромеханический завод попал под санкции Евросоюза

ЕС наложил санкции на Самарский электромеханический завод.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз опубликовал данные о введении 16-го пакета антироссийских санкций. В числе внесенных в список объектов попал Самарский электромеханический завод.

Согласно данным, опубликованным на официальном портале Совета Европейского Союза, в список внесли предприятия, затрагивающие жизненно важные секторы российской экономики. АО «СЭЗ» является крупным производителем радиотехнической и электротехнической продукции.

Напомним, кроме того, ЕС принял решение отключить от системы SWIFT 13 российских банков, играющих важную роль в российский финансовой системе.

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