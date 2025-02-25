Рубио раскритиковал «враждебные» резолюции в ООН по Украине

«Президент Трамп хочет закончить эту войну. Мы не ощущали, что это способствовало (завершению конфликта. — Прим. ред.), если честно, — иметь нечто в ООН, враждебное по отношению к любой из сторон. Мы пытаемся усадить этих ребят за стол переговоров. К сожалению, Украина была не согласна и они хотели продвигать свою резолюцию», — заявил он.
В понедельник Генассамблея ООН поддержала американский проект резолюции по Украине. Тем не менее оригинальный текст претерпел значительные изменения — из-за поправок западных стран, которые одобрила ГА, в результате он лишился нейтрального окраса. К примеру, с подачи западных стран «конфликт между Россией и Украиной» (как предлагали называть его США) в документе стал «полномасштабным вторжением России на Украину». Постпред при ООН Василий Небензя назвал резолюцию «антироссийской бумажкой».
Позднее Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию по украинскому урегулированию. Члены СБ ООН документом «выражают скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной»; заявляют, что главная цель ООН «заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров»; «убедительно просят» незамедлительно прекратить конфликт и «настоятельно призывают» к «установлению прочного мира между Украиной и Россией».
Поправки Москвы и стран Запада к документу не приняли.