Рубио раскритиковал «враждебные» резолюции в ООН по Украине

«Президент Трамп хочет закончить эту войну. Мы не ощущали, что это способствовало (завершению конфликта. — Прим. ред.), если честно, — иметь нечто в ООН, враждебное по отношению к любой из сторон. Мы пытаемся усадить этих ребят за стол переговоров. К сожалению, Украина была не согласна и они хотели продвигать свою резолюцию», — заявил он.