В таможенной сфере Узбекистана будут широко применять искусственный интеллект

«Особое внимание уделено широкому применению технологий искусственного интеллекта в таможенном наблюдении. С этой целью при поддержке специалистов Всемирного банка будет усовершенствована система риск-анализа. Она будет оценивать уровень надежности предпринимателей по 122 критериям, включая финансовую стабильность, налоговую задолженность и торговую историю. Кроме того, с помощью искусственного интеллекта будут анализироваться рентгеновские снимки товаров с автоматическим выявлением рисков», — говорится в сообщении.