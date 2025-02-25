Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В таможенной сфере Узбекистана будут широко применять искусственный интеллект

Глава республики отметил необходимость оперативного обслуживания предпринимателей и туристов.

Источник: Таможенный комитет при Министерстве экономики и финансов республики Узбекистан

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. В таможенной сфере Узбекистана будут широко применять искусственный интеллект. Главе республики представили презентацию по совершенствованию и цифровизации таможенной системы, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Как отмечалось, в последние годы значительно расширены возможности переработки товаров в таможенной зоне, благодаря чему доля таких товаров в экспорте превысила $1 млрд. Дальнейшее упрощение этого режима позволит уже в текущем году увеличить показатель до $1,5 млрд.

С учетом роста торговых и туристических связей с соседними государствами ожидается двукратное увеличение пассажиропотока и движения автотранспорта через границу. Это требует создания дополнительной инфраструктуры и увеличения пропускной способности таможенных постов.

«Для увеличения международных перевозок планируется внедрение системы предварительного получения информации о пассажирах на автобусных рейсах, аналогично авиаперевозкам. Это позволит ускорить пересечение границы и сократить время оформления автобусов в два раза», — говорится в сообщении.

Кроме того, на крупнейших таможенных постах в тестовом режиме предлагают внедрить в качестве эксперимента систему «красного» и «зеленого» коридоров для легковых автомобилей и автобусов.

«Особое внимание уделено широкому применению технологий искусственного интеллекта в таможенном наблюдении. С этой целью при поддержке специалистов Всемирного банка будет усовершенствована система риск-анализа. Она будет оценивать уровень надежности предпринимателей по 122 критериям, включая финансовую стабильность, налоговую задолженность и торговую историю. Кроме того, с помощью искусственного интеллекта будут анализироваться рентгеновские снимки товаров с автоматическим выявлением рисков», — говорится в сообщении.

Глава государства одобрил эти предложения, отметив необходимость создания еще больших удобств в таможенной сфере, оперативного обслуживания предпринимателей и туристов. Также он поставил задачу привести таможенное законодательство в полное соответствие с требованиями ВТО в рамках процесса вступления в эту организацию.

Речь шла и о повышении потенциала Таможенного института, подготовке квалифицированных кадров в области искусственного интеллекта, цифровых технологий и риск-анализа, расширении дуального образования и улучшении организации практики в таможенной сфере.

технологии
таможня