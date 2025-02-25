Латвия заявила про усиленный контроль на границе с Беларусью

Сказано, что латвийские власти объявили про усиленный контроль за товарами, которые следуют через пункты пропуска, расположенные на границе с Беларусью и Россией. Указанный усиленный режим будет действовать до 30 июня 2025 года. Он включает в себя физическую проверку, официальную идентификацию, отбор проб для лабораторных исследований.