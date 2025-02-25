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Латвия заявила про усиленный контроль на границе с Беларусью

Латвия объявила об усилении контроля в пунктах пропуска на границе с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Латвия заявила про усиленный контроль на границе с Беларусью, сообщили в эфире телеканала ОНТ.

Сказано, что латвийские власти объявили про усиленный контроль за товарами, которые следуют через пункты пропуска, расположенные на границе с Беларусью и Россией. Указанный усиленный режим будет действовать до 30 июня 2025 года. Он включает в себя физическую проверку, официальную идентификацию, отбор проб для лабораторных исследований.

По информации СМИ Латвии, данное нововведение связано с нарушениями, якобы найденными в момент поставки кормов и продовольствия из Беларуси и России. По этой причине товары, где доля продукции названных стран составляет не менее 10%, а также отдельные товарные позиции, будут подвергать усиленному досмотру.

Кстати, Латвия хочет закрыть погранпункты на границе Беларуси для автобусов.

Тем временем ГТК сказал, что условия ввоза алкоголя и табака изменены в Беларуси.

Ранее мы писали, что белорус может сесть на шесть лет из-за дорогих духов из Европы.

А еще профсоюзы Беларуси сказали о бонусах сотрудникам за сверхурочные работы: «Дополнительные выходные с сохранением зарплаты, доплаты».