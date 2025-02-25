Еще два региона Беларуси решили создать единые диспетчерско-дежурные службы

МИНСК, 25 фев — Sputnik. Единые дежурно-диспетчерские службы будут созданы в Сенненском районе Витебской области и Любанском районе Минской области, соответствующие решения приняли местные райисполкомы, документы опубликованы во вторник на Национальном правовом интернет-портале.
В состав Сенненской службы войдут 12 организаций, среди районный отдел по ЧС, отдел внутренних дел местного райисполкома, отделение скорой медицинской помощи «Сенно», районная газовая служба, филиал электросетей и участок электросвязи, организация ЖКХ, дорожное эксплуатационное управление № 38, дорожное ремонтно-строительное управление № 146, перекачивающая станция «Сенно», подразделение «Богушевский спиртзавод» и Сеннинский райисполком.
В Любанскую службу будут включены 11 организаций: также отдел по ЧМ и местный отдел внутренних дел, газовая служба, организация ЖКХ, филиал «Слуцкого сыродельного комбината», производственный цех «Минск Кристалла», предприятие мелиоративных систем «Любанское ПМС», Любанский лесхоз и другие.
Цель создания этих служб — получения возможности обращаться за экстренной помощью по телефонным номерам «101» и «112» и оперативное реагирование на различные угрозы и чрезвычайные ситуации.
Ранее аналогичные решения приняли власти белорусской столицы, Минской области и некоторых регионов. Самая большая единая дежурно-диспетчерская служба будет создана в Минске, в нее войдет более 20 различный организаций.