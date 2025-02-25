Еще два региона Беларуси решили создать единые диспетчерско-дежурные службы

В Любанскую службу будут включены 11 организаций: также отдел по ЧМ и местный отдел внутренних дел, газовая служба, организация ЖКХ, филиал «Слуцкого сыродельного комбината», производственный цех «Минск Кристалла», предприятие мелиоративных систем «Любанское ПМС», Любанский лесхоз и другие.