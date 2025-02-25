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Власти Прикамья создадут рабочую группу в сфере архитектуры

Внештатный советник губернатора по строительству, председатель комитета по развитию инфраструктуры краевого заксобрания Павел Черепанов сообщил вчера на заседании регионального градсовета о создании рабочей группы в сфере архитектуры.

Источник: Коммерсантъ

Рабочая группа будет создана правительством Пермского края при региональном минимуществе. Объединение станет решать вопросы по текущей архитектурной деятельности в крае, обсуждать новые подходы и содействовать привлечению молодежи в профессию.

«Вопросов, которые должна быть обсуждать эта группа, довольно много. Мы уже не говорим о текущей деятельности, касающейся каких-то архитектурных решений в том числе. Одной из основных задач группы является модернизация профессии, стратегия развития этой профессии в нашем регионе, формирование новых подходов, привлечение молодых людей в профессию», — обратил внимание Павел Черепанов. Рабочая группа станет также разбирать какие-либо важные для города архитектурные проекты.

Павел Черепанов пригласил к участию в работе группы всех пермских архитекторов, в том числе представителей застройщиков, курирующих в компаниях архитектурные вопросы. Первое заседание рабочей группы состоится в марте.

архитектура