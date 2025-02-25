Власти Прикамья создадут рабочую группу в сфере архитектуры

«Вопросов, которые должна быть обсуждать эта группа, довольно много. Мы уже не говорим о текущей деятельности, касающейся каких-то архитектурных решений в том числе. Одной из основных задач группы является модернизация профессии, стратегия развития этой профессии в нашем регионе, формирование новых подходов, привлечение молодых людей в профессию», — обратил внимание Павел Черепанов. Рабочая группа станет также разбирать какие-либо важные для города архитектурные проекты.