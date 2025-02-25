Задержание депутата Сергея Тижина прокомментировал председатель хабаровской Гордумы

Также в Сети уже обсуждают причину этого — его подозревают в мошенничестве. Данное обстоятельство прокомментировал председатель Гордумы Андрей Белоглазов:
«Это неприятное известие для нас стало неожиданностью, так как уровень образования, активность депутата на избирательном округе позволяли ему успешно решать задачи в работе комитета по городскому хозяйству. Характеризовался депутат положительно. Инцидент лишний раз говорит нам о том, что закон для всех един. Все должны помнить и понимать, что ни партийная принадлежность, ни мандат муниципального депутата не обеспечивают неприкосновенность. Но определять виновность депутата должны только следствие и суд. Таков закон».
Глава Гордумы напомнил, что прекратить полномочия депутата можно досрочно, если в отношении него вступит в законную силу обвинительный приговор суда. При этом в отставку депутат может уйти по собственному желанию. Отмечено, что отсутствие одного депутата никак не скажется на работе всей Гордумы.