Беларусь и США проголосовали в ООН против антироссийской резолюции по Украине, передает Sputnik.by.
Сообщается, что Генеральная Ассамблея ООН 24 февраля 2025 года приняла антироссийскую резолюцию по Украине. Указанный документ поддержали 93 страны. Также сказано, что 65 стран воздержались, а 18 — высказались против. В частности, проголосовали против Беларусь, США, Венгрия, Израиль и ряд других стран.
Документ был подготовлен украинской стороной в сотрудничестве с более чем 50 странами. Его текст содержит требования для российской стороны, связанный с немедленным и безоговорочным выводом вооруженных сил с территории Украины. Кроме того, он включает призыв к прекращению боевых действий.
Отмечается, что документ впервые остался без соавторства США, которые до прихода президента Дональда Трампа постоянно его поддерживали. В этот раз Вашингтон подготовил собственную нейтральную резолюцию.
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