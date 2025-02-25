Беларусь и США проголосовали в ООН против антироссийской резолюции по Украине

Документ был подготовлен украинской стороной в сотрудничестве с более чем 50 странами. Его текст содержит требования для российской стороны, связанный с немедленным и безоговорочным выводом вооруженных сил с территории Украины. Кроме того, он включает призыв к прекращению боевых действий.