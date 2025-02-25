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В Башкирии иноагенты не смогут быть депутатами

В Башкирии иноагенты не смогут быть депутатами.

Источник: Башинформ

Статус иностранного агента станет основанием для досрочного прекращения полномочий лиц, занимающих должности в органах публичной власти. Соответствующий законопроект, которым вносятся изменения в законы «О Главе Республики Башкортостан» и «О статусе депутата Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан» принят в первом чтении парламентом Башкирии.

По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, такое решение обусловлено соображениями национальной безопасности, необходимостью защитить общественные интересы. Вышеназванные должностные лица имеют доступ к конфиденциальной информации, к тому же их деятельность предусматривает защиту интересов граждан и верность конституции, что, по мнению депутатов, несовместимо со статусом иноагента.