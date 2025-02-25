В Башкирии иноагенты не смогут быть депутатами.

По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, такое решение обусловлено соображениями национальной безопасности, необходимостью защитить общественные интересы. Вышеназванные должностные лица имеют доступ к конфиденциальной информации, к тому же их деятельность предусматривает защиту интересов граждан и верность конституции, что, по мнению депутатов, несовместимо со статусом иноагента.