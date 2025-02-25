Над регионами РФ ночью уничтожили 19 БПЛА. Военная операция, день 1098-й

09:19 Дональд Трамп скоро встретится с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, причем с украинским президентом в ближайшее время, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
09:05 ЕС не будет требовать от Украины природных ресурсов в качестве компенсации за помощь, обозначил глава Евросовета Антониу Кошта:
«В течение последних трех лет Европейский союз был большим донором для поддержки Украины, и мы делаем это для Украины, для украинцев, а также для европейской безопасности, и мы не возвращаем себе ничего из природных ресурсов на Украине».
При этом еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне заявил, что ЕС хочет заключить с Украиной взаимовыгодное партнерство в сфере минеральных ресурсов.
08:50 ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью 18 снарядов и более 40 беспилотников, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
08:47 Президентом Украины станет кандидат, устраивающий Вашингтон, а Владимир Зеленский не сможет удержаться у власти, заявил в беседе с РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
08:45 Без военной помощи от США Украина сможет продержаться на фронте еще несколько месяцев, до лета 2025 года, пишет американская газета The Wall Street Journal.
08:39 В докладе Росконгресса сказано, что самые богатые месторождения Украины уже находятся под контролем РФ:
«Значительная часть наиболее рентабельных месторождений находится в регионах, которые к настоящему времени вошли в состав России и уже не контролируются Киевом».
08:30 ?Рано утром по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
08:23 Американский президент Дональд Трамп назвал странным вопрос об участии США в восстановлении Украины:
«Ну, я думаю, это немного странный вопрос, потому что вы спросили, собираемся ли мы от лица Соединенных Штатов вносить вклад в [восстановление] Украины. Я имею в виду, что мы [уже] вложили туда около $350 млрд [помощи], и я думаю, что это довольно большой вклад».
08:17 Совет Безопасности ООН принял американскую резолюцию по конфликту на Украине в изначальном виде, отклонив поправки. Документ составлен в нейтральном виде, там выражается скорбь по погибшим в конфликте на Украине и указывается призыв завершить боевые действия.
08:13 «Страна.ua» пишет о ночных взрывах в Харькове.
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08:03 ⚡️ В Минобороны рассказали, что за ночь средства ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников: 16 над Брянской областью, два над Курской и один над Калужской.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1098-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.