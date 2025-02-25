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Над регионами РФ ночью уничтожили 19 БПЛА. Военная операция, день 1098-й

За ночь средства ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников над Брянской областью, два над Курской и один над Калужской. «Страна.ua» сообщила о ночных взрывах в Харькове. СБ ООН отклонил поправки и принял американскую резолюцию по конфликту на Украине в изначальном виде, она написана в нейтральном ключе. В докладе Росконгресса сказано, что самые богатые месторождения Украины вошли в состав РФ, их не контролирует Киев. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

09:19 Дональд Трамп скоро встретится с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, причем с украинским президентом в ближайшее время, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

09:05 ЕС не будет требовать от Украины природных ресурсов в качестве компенсации за помощь, обозначил глава Евросовета Антониу Кошта:

«В течение последних трех лет Европейский союз был большим донором для поддержки Украины, и мы делаем это для Украины, для украинцев, а также для европейской безопасности, и мы не возвращаем себе ничего из природных ресурсов на Украине».

При этом еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне заявил, что ЕС хочет заключить с Украиной взаимовыгодное партнерство в сфере минеральных ресурсов.

08:50 ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью 18 снарядов и более 40 беспилотников, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

08:47 Президентом Украины станет кандидат, устраивающий Вашингтон, а Владимир Зеленский не сможет удержаться у власти, заявил в беседе с РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

08:45 Без военной помощи от США Украина сможет продержаться на фронте еще несколько месяцев, до лета 2025 года, пишет американская газета The Wall Street Journal.

08:39 В докладе Росконгресса сказано, что самые богатые месторождения Украины уже находятся под контролем РФ:

«Значительная часть наиболее рентабельных месторождений находится в регионах, которые к настоящему времени вошли в состав России и уже не контролируются Киевом».

08:30 ?Рано утром по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

08:23 Американский президент Дональд Трамп назвал странным вопрос об участии США в восстановлении Украины:

«Ну, я думаю, это немного странный вопрос, потому что вы спросили, собираемся ли мы от лица Соединенных Штатов вносить вклад в [восстановление] Украины. Я имею в виду, что мы [уже] вложили туда около $350 млрд [помощи], и я думаю, что это довольно большой вклад».

08:17 Совет Безопасности ООН принял американскую резолюцию по конфликту на Украине в изначальном виде, отклонив поправки. Документ составлен в нейтральном виде, там выражается скорбь по погибшим в конфликте на Украине и указывается призыв завершить боевые действия.

08:13 «Страна.ua» пишет о ночных взрывах в Харькове.

08:07.

08:03 ⚡️ В Минобороны рассказали, что за ночь средства ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников: 16 над Брянской областью, два над Курской и один над Калужской.

08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1098-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.