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В ГИБДД Екатеринбурга назначен новый командир полка ДПС

Полк ДПС уральской столицы возглавил Дмитрий Семериков.

Источник: пресс-группа УМВД России по Екатеринбургу

В Госавтоинспекции Екатеринбурга представили личному составу нового командира полка ДПС. На эту должность назначен Дмитрий Семериков, уроженец города Кемерово.

С 2005 года Семериков служил инспектором ДПС третьей роты полка ДПС УМВД по Екатеринбургу, а в 2007 году занял должность командира второго взвода третьей роты городского полка ДПС. С 2012 года он трудился в должности заместителя командира третьей роты полка ДПС, с в период с 2013 по 2025 годы служил в различных оперативных подразделениях свердловского МВД.

«За время службы неоднократно был награжден медалями, нагрудными знаками за службу в ОВД, за боевое сотрудничество, за службу на Северном Кавказе, является ветераном боевых действий», — рассказали в полиции Екатеринбурга.

Занимавший до этого пост командира полка екатеринбургского ДПС полковник полиции Александр Беляков вышел на заслуженный отдых по выслуге лет.