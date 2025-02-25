В ГИБДД Екатеринбурга назначен новый командир полка ДПС

С 2005 года Семериков служил инспектором ДПС третьей роты полка ДПС УМВД по Екатеринбургу, а в 2007 году занял должность командира второго взвода третьей роты городского полка ДПС. С 2012 года он трудился в должности заместителя командира третьей роты полка ДПС, с в период с 2013 по 2025 годы служил в различных оперативных подразделениях свердловского МВД.