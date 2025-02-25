В ГИБДД Екатеринбурга назначен новый командир полка ДПС

В Госавтоинспекции Екатеринбурга представили личному составу нового командира полка ДПС. На эту должность назначен Дмитрий Семериков, уроженец города Кемерово.
С 2005 года Семериков служил инспектором ДПС третьей роты полка ДПС УМВД по Екатеринбургу, а в 2007 году занял должность командира второго взвода третьей роты городского полка ДПС. С 2012 года он трудился в должности заместителя командира третьей роты полка ДПС, с в период с 2013 по 2025 годы служил в различных оперативных подразделениях свердловского МВД.
«За время службы неоднократно был награжден медалями, нагрудными знаками за службу в ОВД, за боевое сотрудничество, за службу на Северном Кавказе, является ветераном боевых действий», — рассказали в полиции Екатеринбурга.
Занимавший до этого пост командира полка екатеринбургского ДПС полковник полиции Александр Беляков вышел на заслуженный отдых по выслуге лет.