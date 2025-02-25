На Западе объяснили нежелание Франции и Британии блокировать предложение США в ООН

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась позиции Франции и Британии по Украине в Генассамблее (ГА) и Совбезе ООН. Она напомнила, что европейские страны внесли правки в проект американской резолюции в ГА ООН, сделав ее антироссийской, однако в СБ не воспользовались правом вето, чтобы заблокировать проект, с которым были не согласны.