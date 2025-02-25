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Шойгу провел переговоры с министром обороны Индонезии

ДЖАКАРТА, 25 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу во главе межведомственной делегации провел переговоры с министром обороны Индонезии Шафри Шамсуддином. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

25 февраля утром секретарь Совбеза РФ в рамках рабочего визита в Индонезию прибыл в военное ведомство страны, где прошла торжественная церемония встречи с Министром обороны. После встречи стороны обменялись памятными подарками.

24 февраля Шойгу прибыл с визитом в Индонезию. В рамках поездки запланированы переговоры с высшим руководством страны по актуальным вопросам двусторонних отношений, в том числе по тематике безопасности и обороны, а также развития сотрудничества в других областях, представляющих взаимный интерес.

Шойгу Сергей