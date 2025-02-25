Шойгу провел переговоры с министром обороны Индонезии

25 февраля утром секретарь Совбеза РФ в рамках рабочего визита в Индонезию прибыл в военное ведомство страны, где прошла торжественная церемония встречи с Министром обороны. После встречи стороны обменялись памятными подарками.
24 февраля Шойгу прибыл с визитом в Индонезию. В рамках поездки запланированы переговоры с высшим руководством страны по актуальным вопросам двусторонних отношений, в том числе по тематике безопасности и обороны, а также развития сотрудничества в других областях, представляющих взаимный интерес.