Шойгу провел переговоры с министром обороны Индонезии

24 февраля Шойгу прибыл с визитом в Индонезию. В рамках поездки запланированы переговоры с высшим руководством страны по актуальным вопросам двусторонних отношений, в том числе по тематике безопасности и обороны, а также развития сотрудничества в других областях, представляющих взаимный интерес.