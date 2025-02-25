Радий Хабиров поздравил жителей с Днем Государственного флага Башкирии.

«Наш флаг объединяет всех жителей республики, независимо от национальности, вероисповедания, возраста, профессии. Напоминает нам о достижениях и подвигах наших земляков. Вдохновляет на новые свершения и победы», — написал Радий Хабиров в своих соцсетях.