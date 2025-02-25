WSJ выяснил, сколько Украина продержится без военной помощи США

Украинский президент Владимир Зеленский признал, что не желает представлять сценарий, при котором Киев лишается помощи Вашингтона. «Вероятно, это будет очень, очень, очень сложно. И, конечно, во всех сложных ситуациях у вас есть шанс. Но у нас будет мало шансов, мало шансов выжить без поддержки Соединенных Штатов. Я думаю, это очень важно, критически важно», — сказал он.