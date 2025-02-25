Новая бальная система за нарушения ПДД: камеры не в счет?

Оказалось, что она будет учитывать только протоколы, составленные инспекторами. Нарушения, зафиксированные камерами видеонаблюдения и радарами, в эту систему не войдут.
Такой подход позволит избежать проблем с идентификацией водителя, если машиной пользуются несколько человек, например, члены одной семьи. Теперь баллы будут начисляться только тому, кого лично остановил инспектор.
Странное и половинчатое решение
Честно говоря, это звучит как довольно спорное и половинчатое решение. Все так ждали эту систему, а оказывается, она будет работать только в случае протоколов, составленных инспекторами.
А что с нарушителями, которые получают десятки, если не сотни штрафов с камер? Они что, так и продолжат безнаказанно гонять по трассам, создавая опасность для окружающих?
Теперь что, придется увеличивать штат инспекторов, чтобы система действительно работала? Получается, что пока эта реформа затронет только тех, кого лично остановят на дороге, а для всех остальных — ничего не изменится.
Что дальше?
В МВД заявили, что детальный порядок применения 12-балльной системы будет разработан в течение месяца. Возможно, в будущем систему доработают, и она начнет учитывать данные с камер, но точных данных об этом нет.
Будем надеяться, что к окончательному внедрению власти учтут все проблемные моменты, иначе эффект от нововведения может оказаться гораздо слабее ожидаемого.