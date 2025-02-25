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Токаев поздравил эмира Кувейта

Президент направил поздравительную телеграмму эмиру Государства Кувейт. Касым-Жомарт Токаев поздравил шейха Мишааля аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха с Национальным днем Государства Кувейт, сообщает Zakon.kz.

Источник: Акорда

Об этом сегодня, 25 февраля 2025 года, стало известно из Telegram-канала Акорды.

«Президент Казахстана в своей телеграмме подчеркнул, что Кувейт благодаря политическим и экономическим достижениям пользуется высоким авторитетом на Ближнем Востоке и в исламском мире», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Глава государства выразил уверенность, что многогранное сотрудничество Казахстана и Кувейта, основанное на узах традиционной дружбы и взаимопонимания, будет и впредь развиваться на благо двух народов.

«Касым-Жомарт Токаев пожелал шейху Мишаалю аль-Ахмаду аль-Джаберу ас-Сабаху успехов в его ответственной деятельности, а братскому народу Кувейта — процветания и благополучия», — заключили в пресс-службе президента РК.

22 февраля 2025 года Касым-Жомарт Токаев поздравил Хранителя двух святынь — Короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда и Наследного принца, премьер-министра Мухаммеда бен Салмана с Днем основания Саудовской Аравии.

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