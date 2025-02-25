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Новый глава полиции Екатеринбурга раскрыл, сколько не хватает сотрудников

Глава УМВД по Екатеринбургу заявил о нехватке 31% полицейских от штата.

Нехватка кадров в гарнизоне екатеринбургской полиции по состоянию на 2025 год превышает 30%. Об этом на заседании городской думы Екатеринбурга заявил новый начальник городского УМВД Виктор Позняк.

«Не открою секрета, если скажу, что избытка в сотрудниках у нас нет. Сейчас некомплект по всему гарнизону составляет 31%», — сказал Позняк.

О нехватке полицейских говорили на разных уровнях, в том числе и предшественник Позняка Максим Метелица. ЕАН писал, что министр МВД Владимир Колокольцев выступил в Совете Федерации и заявил о большом кадровом голоде в полиции страны.

«Некомплект личного состава в МВД составляет 152 тыс. человек, один сотрудник работает за четверых. В частности, в Свердловской области некомплект сотрудников ППС составляет 88%, в уголовном розыске — 62%», — заявил Владимир Колокольцев. По его словам, это связано с низкой зарплатой полицейских.

ЕАН писал, что глава ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков заявлял о нехватке в патрульно-постовой службе (ППС) почти 30% сотрудников. Главной причиной оттока кадров из полиции, по мнению начальника, является низкая заработная плата. Средняя зарплата сотрудников ППС в Екатеринбурге — около 35 тыс. рублей.