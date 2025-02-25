Новый глава полиции Екатеринбурга раскрыл, сколько не хватает сотрудников

«Некомплект личного состава в МВД составляет 152 тыс. человек, один сотрудник работает за четверых. В частности, в Свердловской области некомплект сотрудников ППС составляет 88%, в уголовном розыске — 62%», — заявил Владимир Колокольцев. По его словам, это связано с низкой зарплатой полицейских.