«Понимая, что деньги — одна из немногих вещей, которые действительно мотивируют Трампа, россияне прибыли на переговоры в Саудовскую Аравию с длинным списком заманчивых бизнес-предложений. Ожидайте, что в ближайшее время санкции США против России будут сняты», — говорится в материале.
На прошлой неделе в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. Россию представляли глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США — помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать проблемы совместно и о подготовке новых встреч.
В Кремле не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.