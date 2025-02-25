Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Латвия усилит контроль на границе с Беларусью

Продовольственно-ветеринарная служба Латвии приняла решение продлить на границе усиленный контроль товаров, поступающих из Беларуси и России.

Источник: Смартпресс

Такой порядок будет действовать до 30 июня, сообщают латвийские СМИ.

Отмечается, что поступающие из Беларуси товары будут контролировать с отбором проб для лабораторных исследований.

Аналогичный контроль Латвия уже проводила с 1 августа прошлого года по 31 января 2025 года.

«По итогам оценки было установлено, что в поставках продовольствия и кормов из России и Белоруссии продолжают выявляться нарушения, вызывающие опасения в отношении их безопасности», — говорится в сообщении.

В связи с этим принято решение о дополнительном контроле партий товаров, в которых доля продукции российского или белорусского происхождения составляет не менее 10%, а также отдельных товарных позиций, если они перевозятся в составе сборных грузов.