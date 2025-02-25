Латвия усилит контроль на границе с Беларусью

Такой порядок будет действовать до 30 июня, сообщают латвийские СМИ.
Отмечается, что поступающие из Беларуси товары будут контролировать с отбором проб для лабораторных исследований.
Аналогичный контроль Латвия уже проводила с 1 августа прошлого года по 31 января 2025 года.
«По итогам оценки было установлено, что в поставках продовольствия и кормов из России и Белоруссии продолжают выявляться нарушения, вызывающие опасения в отношении их безопасности», — говорится в сообщении.
В связи с этим принято решение о дополнительном контроле партий товаров, в которых доля продукции российского или белорусского происхождения составляет не менее 10%, а также отдельных товарных позиций, если они перевозятся в составе сборных грузов.