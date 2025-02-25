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Глава Минпромторга России Алиханов прибудет в четверг в Казань

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов в четверг, 27 февраля, прибудет в Казань. Информацию Татар-информу подтвердили в пресс-службе Минпромторга Татарстана.

Источник: Раис Республики Татарстан | Официальный сайт Раиса РТ

Глава федерального ведомства примет участие в итоговой коллегии Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан за 2024 год и обойдет выставку, подготовленную к этому же событию.

Ожидается, что Алиханов также будет на координационном совете по промышленности с участием Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. На встрече обсудят производство автомобильных компонентов.

Антон Алиханов вступил в должность главы Минпромторга России в мае 2024 года. В июле он приезжал в Екатеринбург для участия в выставке «Иннопром», где в числе прочих выставлялся стенд Татарстана.

«Приеду к вам в гости!» — пообещал тогда федеральный министр.

Он сдержал свое слово: в начале октября Алиханов осмотрел производства Aurus и «Соллерс» в ОЭЗ «Алабуга» вместе с Рустамом Миннихановым.

В конце октября глава Минпромторга России приезжал в Иннополис на форум DID x AI IN. Там обсуждали будущее роботизации в стране.