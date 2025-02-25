Вячеслав Федорищев закрепил сферы ответственности за вице-губернаторами

Природные ресурсы, экология, промышленность и торговля, взаимодействие с федеральными органами государственной власти, а также вопросы взаимодействия с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Промышленность» будет курировать вице-губернатор Вячеслав Романов.