Полное интервью Владимира Путина Павлу Зарубину

Кроме всего прочего, действующий Президент объявил о том, что он хочет добиться мира — кстати говоря, мы тоже — и как можно быстрее. А действующий глава режима стоит на пути к достижению этой цели. Вот отсюда и позиция, как мне представляется, Президента Соединенных Штатов. И она не связана с тем, что это находится в наших российских интересах, это, скорее всего, в интересах Украины, украинского государства, с целью сохранения украинской государственности. Против этого мы тоже ничего не имеем. Хотя, конечно, нам бы хотелось, чтобы эта территория не использовалась в качестве плацдарма для нападения на Российскую Федерацию, не использовалась в качестве враждебного для нас плацдарма, чтобы в конечном итоге это превратилось в дружественное соседнее государство.