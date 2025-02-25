Замминистра энергетики и ЖКХ назначен экс-директор МУП «Волжское ЖКХ»

Петр Токмак в 2011—2013 гг. был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель с видом деятельности «производство прочих готовых металлических изделий». С апреля 2017 по сентябрь 2024 г. он был директором МУП «Волжское ЖКХ» пгт Волжский Красноярского района. В декабре его представляли на официальных мероприятиях сначала советником министра, затем врио замминистра энергетики и ЖКХ. В начале года он полноценно вступил в должность.