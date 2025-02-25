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Замминистра энергетики и ЖКХ назначен экс-директор МУП «Волжское ЖКХ»

Заместителем министра энергетики и ЖКХ Самарской области назначен Петр Токмак. Он совмещает этот статус с руководством департаментом энергетики и коммунальной инфраструктуры.

Ранее эту должность занимал Евгений Долгов, который был переведен в руководители одного из управлений министерства.

Петр Токмак в 2011—2013 гг. был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель с видом деятельности «производство прочих готовых металлических изделий». С апреля 2017 по сентябрь 2024 г. он был директором МУП «Волжское ЖКХ» пгт Волжский Красноярского района. В декабре его представляли на официальных мероприятиях сначала советником министра, затем врио замминистра энергетики и ЖКХ. В начале года он полноценно вступил в должность.

Напомним, в 2016—2023 гг. Красноярским районом руководил Михаил Белоусов, который в 2024 г. сначала возглавил минэнергетики и ЖКХ, а затем был назначен заместителем председателя областного правительства.