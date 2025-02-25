Le Figaro: в ЕС хотят заключить с Киевом свое соглашение о полезных ископаемых

Зеленский утверждает, что в предложенном варианте отсутствуют гарантии безопасности. Однако 21 февраля помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Зеленский подпишет соглашение с Соединенными Штатами в ближайшем будущем. После этого источники в офисе Зеленского заявили украинским СМИ, что документ все еще нуждается в доработке, а сам Зеленский на пресс-конференции 23 февраля заявил, что «не хочет подписывать» соглашение с США, так как за него, по его утверждению, будут расплачиваться 10 поколений украинцев.