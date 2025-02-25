Le Figaro: в ЕС хотят заключить с Киевом свое соглашение о полезных ископаемых

«21 из 30 критически важных минералов, которые нужны Европе, могут быть предоставлены Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства», — заявил Сежурне по итогам переговоров в Киеве, прошедших 24 февраля в Киеве при участии главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Условия потенциального соглашения он не представил, как и минералы, на которые претендуют страны ЕС.
В начале февраля президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон заинтересован в получении редкоземельных металлов с Украины. 12 февраля министр финансов США Скотт Бессент передал Зеленскому в Киеве текст соглашения о полезных ископаемых. Зеленский, ранее отмечавший готовность заключить сделку, не подписал его ни во время встречи с Бессентом, ни позднее в Мюнхене на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.
Зеленский утверждает, что в предложенном варианте отсутствуют гарантии безопасности. Однако 21 февраля помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Зеленский подпишет соглашение с Соединенными Штатами в ближайшем будущем. После этого источники в офисе Зеленского заявили украинским СМИ, что документ все еще нуждается в доработке, а сам Зеленский на пресс-конференции 23 февраля заявил, что «не хочет подписывать» соглашение с США, так как за него, по его утверждению, будут расплачиваться 10 поколений украинцев.