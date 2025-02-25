Британские журналисты смоделировали удар по Лондону российским ядерным оружием

Так, при самом близком применении российской атомной бомбы «Тополь» СС-25 (мощность 800 килотонн) будет полностью уничтожено 2,97 кв. км Лондона. Туда входят части Вестминстера, дворец Святого Джеймса и колесо обозрения London Eye. Умеренный радиус поражения (134 кв. км) приведет к обрушению зданий и пожарам в девяти районах города.